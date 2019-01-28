На Ленинской площади Тамбова столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-28T10:01:01+03:00

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Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 27 января в 11 часов 4 минуты в районе площади им. Ленина в Тамбове. По данным регионального УГИБДД, здесь столкнулись два автомобиля: «RENAULT SANDERO», за рулем которого находился 56-летний мужчина и «DAEWOO NEXIA» под управлением 19-летней девушки.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «DAEWOO NEXIA», - сообщили в городском отделе ГИБДД. - С ушибами мягких тканей головы ее доставили в ТОГБУЗ им. Арх. Луки г. Тамбова. 56-летняя пассажирка «RENAULT SANDERO» получила ушиб левой голени, кроме того из-за волнения у женщины повысилось давление. Медики скорой осмотрели ее на месте ДТП и оказали помощь.