2019-01-28T09:41:36+03:00
Происшествия

На Центральном рынке Тамбова сгорели торговые ряды

Возгорание произошло поздно вечером, когда посетителей в здании не было, поэтому в огне никто не пострадал
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На Центральном рынке сгорели торговые рядыНа Центральном рынке сгорели торговые рядыФото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
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27 января в Тамбове на Центральном рынке произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о возгорании на улице Коммунальной областного центра поступило в службу спасения в 21 час 17 минут.

- По оперативной информации произошло загорание в здании крытого рынка, стены стеклянные, перекрытие железобетонное, перегородки кирпичные, площадью 120х42метра, горели торговые ряды, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Пожар ликвидирован в 21 час 38 минут. В здании крытого рынка выгорели торговые ряды, на площади 30 кв.м. Пострадавших нет. На месте пожара работали два отделения 1СПСЧ, дознаватель отдела надзорной деятельности по городу Тамбову, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области. Всего от МЧС к ликвидации пожара привлекались 8 человек и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара уточняется.

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