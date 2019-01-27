2019-01-27T15:04:39+03:00
Общество

Промышленное производство в Тамбовской области за год выросло почти на 14%

В общей сложности предприятия произвели продукции на 177, 7 миллиарда рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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По итогам 2018 года рост промышленного производства в Тамбовской области составил 114,4% к уровню 2017-го. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, увеличение объемов преимущественно стало возможным за счет развития обрабатывающих производств.

По данным управления по развитию промышленности и торговли области, наибольший рост достигнут в таких видах деятельности, как производство транспортных средств и оборудования – 142,7%, металлургическое производство – 138,2%, компьютеров, электронных и оптических изделий – 119,2 процента, ремонт и монтаж машин и оборудования – 113%, производство химических веществ и химических продуктов – 112,6%.

В общей сложности тамбовские предприятия произвели продукции на 177, 7 миллиарда рублей.

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