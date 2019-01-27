В Тамбовской области 24-летняя девушка пыталась нажиться на иностранце

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-27T14:56:46+03:00

За деньги она фиктивно прописала его у себя

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24 января правоохранителям Моршанска поступила информация о факте незаконной регистрации иностранного гражданина. Полицейские отправились на проверку жилого сектора. И при обходе выяснилось, что 23 ноября прошлого года 24-летняя жительница, которая живет на ул.Дзержинского, фиктивно прописала у себя гражданина государства Ближнего зарубежья. Девушка признала вину и рассказала, что взяла с иностранца деньги за псевдорегистрацию.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области, подобные действия попадают под статью 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет лица без гражданства или иностранного гражданина по месту пребывания». О фактах нарушения миграционных правил можно сообщить по телефону доверия регионального: 79-09-54.