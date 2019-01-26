2019-01-26T13:51:45+03:00
Происшествия

В Тамбове задержали мужчину с «солью»

Наркотик он нашел в «закладке» на улице Рылеева
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Наркотик был в "закладке"Наркотик был в "закладке"
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Днем, 24 января, сотрудникам УНК поступила оперативная информация, что у мужчины на ул. Рылеева областного центра при себе могут находиться наркотики. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и остановили подозреваемого мужчину. Полученная информация подтвердилась. При личном досмотре у 26-летнего тамбовчанина полицейскими обнаружен сверток с наркотическим веществом. Как выяснили эксперты при проведении экспертизы, в изъятом свертке находилось 0,7 граммов «соли». Мужчину доставили в отдел внутренних дел для дачи показаний. Со слов подозреваемого, наркотик он приобрел на ул. Рылеева бесконтактным способом.

- Ранее тамбовчанин привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Ведется документирование преступной деятельности, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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