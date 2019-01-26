На Тамбовщине увеличат производство молока

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-26T13:44:11+03:00

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В Тамбовской области растет производство молока. По данным регионального управления сельского хозяйства, в 2018 году регион увеличил производство этого продукта в сельхозпредприятиях почти на 11 процентов в сравнении с предыдущим годом. Производство молока в крестьянско-фермерских хозяйствах выросло на 2 процента. Как и везде по России, снижение производства молока в регионе наблюдается в личных подсобных хозяйствах – 93,1 процента к уровню 2017 года. В целом в Тамбовской области сохраняется положительная динамика развития молочной отрасли – 100,5 процента (195,8 тысячи тонн) в 2018 году. По прогнозам специалистов, в 2019 году на Тамбовщине сохранится стабильная ситуация в молочной сфере. Увеличение производства молока планируется за счет внедрения современных технологий содержания, кормления, увеличения продуктивности коров. -

- Большую роль в развитии сельскохозяйственного направления играет государственная поддержка, - считают в администрации Тамбовской области. - Так, в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы производители молока могут рассчитывать на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, а также на приобретение племенного скота молочного направления. Предоставляются животноводам и субсидии из расчета на один килограмм реализованного молока.