2019-01-26T13:27:11+03:00
Общество

Тамбовские полицейские и приставы тренировались ловить сбежавших преступников

Учения прошли в Октябрьском суде города Тамбова
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Убежать "преступник" не смогУбежать "преступник" не смог
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25 января сотрудники охранно-конвойного подразделения совместно с коллегами службы судебных приставов провели практическую тренировку по предупреждению и пресечению чрезвычайных происшествий. Учения прошли на территории Октябрьского районного суда города Тамбова. Полицейские и судебные приставы отработали действия по пресечению побега подозреваемых и обвиняемых из-под стражи.

- Тренировка состояла из двух этапов. Первая часть проходила на улице при входе в помещение суда. При доставлении одного из подозреваемых, конвоируемый сумел оттолкнуть полицейского и попытался убежать. Его действия были немедленно пресечены, попытка побега потерпела фиаско, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Вторая часть проходила в самом помещении суда. При доставлении подозреваемого из специальной комнаты в зал судебных заседаний двое его знакомых совершили попытку нападения на конвой и освобождения подозреваемого из-под стражи. Их преступные действия также пресекли, молодых людей, совершивших нападение, задержали.

Сообщается, что подобные учения проводятся регулярно в разных районах области для отработки действий по пресечению побега подозреваемых и обвиняемых из-под стражи.

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