Обматерившую инспектора ДПС тамбовчанку оштрафовали на 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-01-25T17:42:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовском районе суд вынес приговор в отношении 39-летней жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти».

Как установлено судом, ночью в ноябре 2018 года автомобиль под управлением женщины остановил экипаж ДПС. Автоинспекторы заподозрили, что водитель может быть пьяной. В связи с этим ее пригласили в патрульный автомобиль для прохождения медицинского освидетельствования, где она стала оскорблять сотрудника ГИБДД.

- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Тамбовской области.