Чиновницу Тамбова заключили под домашний арест

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-25T17:23:22+03:00

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Председателю комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова Оксане Ларкиной, которую обвинили в получении взятки в размере 35 тысяч рублей, избрали меру пресечения. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, 25 января состоялось судебное заседание по этому вопросу.

- Сотруднице администрации муниципального образования, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), сегодня судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.