Тамбовский предприниматель незаконно вырубил тополя на сумму более чем 260 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:03 2019-01-25T17:04:07+03:00

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Моршанский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка деревьев, не отнесенных к лесным насаждениям, в крупном размере».

Установлено, что в июле прошлого года подсудимый не имея никаких оснований вырубил 227 сырорастущих тополей в лесополосе, проходящей вдоль автодороги «Тамбов-Шацк-Парский угол». Материальный ущерб был оценен в более чем 260 тысяч рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно, с лишением права в течение 6 месяцев заниматься профессиональной и иной деятельностью, связанной с заготовкой древесины, отгрузкой и реализацией древесины и лесопродукции, - прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры Тамбовской области.