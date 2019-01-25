В авиакатастрофе под Мурманском разбился тамбовский летчик

СЕГОДНЯ 15:50 2019-01-25T15:50:46+03:00

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При заходе на посадку во время тренировочного полета в районе военной базы Оленья 22 января потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3. В Минобороны РФ заявили, что причиной жесткой посадки тяжелого бомбардировщика, в ходе которой он развалился, стали плохие погодные условия. Боевой самолет совершил учебный полет без боекомплекта и попал в снежный заряд. Авиакатастрофа произошла в момент захода на посадку. Как выяснилось, одним из членов экипажа оказался выпускник ТВВАУЛ имени М.М. Расковой, летчик 2 класса, гвардии майор, ветеран боевых действий Константин Мазунин. В настоящее время специальная комиссия Минобороны РФ выясняет обстоятельства происшествия.