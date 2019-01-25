Тамбовские выпускники отправятся за результатами ЕГЭ на портал госуслуг

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-25T15:34:32+03:00

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Напомним, что с 2018 года во всех регионах страны стало возможным узнать свои баллы за ЕГЭ на едином портале госуслуг. По результатам государственной итоговой аттестации 1 959 тамбовских выпускников воспользовались данной услугой. Она предоставляется совершенно бесплатно, достаточно только иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации.

- Раньше для получения результатов по единому государственному экзамену школьникам приходилось ждать, пока соответствующую информацию не опубликует образовательное учреждение. Сейчас любой учащийся может посмотреть результаты экзаменов самостоятельно, - комментируют в управлении образования и науки Тамбовской области.

Что касается нынешнего года, то к электронным госуслугам теперь отнесено предоставление информации о результатах итогового сочинения (изложения).