Тамбовские выпускники отправятся за результатами ЕГЭ на портал госуслуг
Напомним, что с 2018 года во всех регионах страны стало возможным узнать свои баллы за ЕГЭ на едином портале госуслуг. По результатам государственной итоговой аттестации 1 959 тамбовских выпускников воспользовались данной услугой. Она предоставляется совершенно бесплатно, достаточно только иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации.
- Раньше для получения результатов по единому государственному экзамену школьникам приходилось ждать, пока соответствующую информацию не опубликует образовательное учреждение. Сейчас любой учащийся может посмотреть результаты экзаменов самостоятельно, - комментируют в управлении образования и науки Тамбовской области.
Что касается нынешнего года, то к электронным госуслугам теперь отнесено предоставление информации о результатах итогового сочинения (изложения).