Двое мужчин погибли на пожарах в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-25T12:57:55+03:00

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В пожарах в Тамбовской области погибли двое мужчин. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, 24 января поздно вечером загорелась квартира в трехквартирном одноэтажном доме по улице А. Бебеля в Тамбове. В результате квартира частично оказалась повреждена огнем. 44-летний хозяин квартиры задохнулся.

- По предварительным данным возгорание произошло из-за курения внутри квартиры, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - По данному факту в Ленинском МСО города Тамбова СУ СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка.

Второе ЧП произошло в городе Рассказово. В частном доме вечером 24 января соседи обнаружили тело 64-летнего мужчины. По предварительным данным одинокий пенсионер попытался разжечь печь-«буржуйку», в результате произошел пожар, пожилой мужчина получил ожоги от которых он умер.

- Для установления всех обстоятельств произошедшего Рассказовским МСО СУ СК России начата доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.