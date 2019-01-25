2019-01-25T12:29:56+03:00
Происшествия

Тамбовчанин украл из кармана приятеля банковскую карту

Потерпевший обеднел на четыре тысячи рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В отдел полиции №2 по городу Тамбову 24 января поступило сообщение от 26-летнего мужчины о краже его банковской карты. Молодой человек рассказал, что накануне поздно вечером выпивал со своим приятелем. У дома на улице Сенько молодые люди попрощались, и, потеряв бдительность, он не заметил как приятель вытащил у него из кармана карточку.

Стражи порядка в ходе розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний тамбовчанин, проживающий на улице Ленинградской. Он был задержан и сознался в краже. Также он рассказал полицейским, что снял с карты собутыльника 4 тысячи рублей.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновный наказывается штрафом до 80 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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