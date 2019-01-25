2019-01-25T12:04:35+03:00
Общество

На Тамбовщине семь спортивных залов сельских школ обретут вторую жизнь

Об этом сообщает областное управление образования и науки
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области в этом году в семи школах, расположенных в сельской местности, чиновники обещают создать современные условия для занятия детей физкультурой и спортом. Это Шпикуловский филиал Жердевской школы №2, Землянский филиал Инжавинской школы, Ленинский филиал Новопокровской школы Мордовского района, Ярославский филиал Никифоровской школы №1, Первомайская школа, Волчковская школа Петровского района и филиал Покрово-Пригородной школы в селе Красносвободное.

- После ремонтных работ там откроют десять новых спортивных секций, семь «выездных классов» физкультурно-спортивной направленности, а в трех школах откроются спортивные клубы, для которых установят соответствующий инвентарь и оборудование, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Средства на обновления спортзалов будут выделены из федерального и областного бюджетов.

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