Экс-руководитель тамбовского Госжилнадзора попал под следствие

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-25T11:27:48+03:00

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Следователи регионального СКР возбудили уголовное дело в отношении теперь уже бывшего руководителя одного из управлений администрации Тамбовской области. Речь идет об экс- начальнике Госжилнадзора, его подозревают в получении взятки.

- По версии следствия, с июля 2016 года в течение двух лет подозреваемый получал от руководителя подконтрольного юридического лица денежные средства в качестве взятки за общее покровительство деятельности данной организации, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Сейчас следствие располагает данными о получении бывшим чиновником незаконного вознаграждения в размере не менее 680 тысяч рублей. Данное преступление было выявлено сотрудниками регионального УМВД России.

По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.