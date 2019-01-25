Тамбовчан приглашают посмотреть на выставку женской красоты в Асевский музей-усадьбу

СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-25T11:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

25 января в Тамбове в Асеевском музее-усадьбе откроется выставка «Женская красота в искусстве XVII-XX веков». Посетители смогут увидеть около 40 женских портретов из частных коллекций, которые ранее не демонстрировались широкой публике.

В экспозиции портреты женщин разных эпох, в различных образах и нарядах, по которым можно проследить модные тенденции прошлых лет и меняющиеся представления о женской красоте.

- На выставке представлены картины художников Италии, Испании, Франции, Германии, Голландии, Бельгии, Великобритании, Российской Империи, Швеции, Венгрии, США, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

Открытие выставки - в 17:00, она будет работать до 29 марта.