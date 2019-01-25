2019-01-25T11:03:26+03:00
Звезды

Тамбовчан приглашают посмотреть на выставку женской красоты в Асевский музей-усадьбу

Картины написаны художниками разных стран
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

25 января в Тамбове в Асеевском музее-усадьбе откроется выставка «Женская красота в искусстве XVII-XX веков». Посетители смогут увидеть около 40 женских портретов из частных коллекций, которые ранее не демонстрировались широкой публике.

В экспозиции портреты женщин разных эпох, в различных образах и нарядах, по которым можно проследить модные тенденции прошлых лет и меняющиеся представления о женской красоте.

- На выставке представлены картины художников Италии, Испании, Франции, Германии, Голландии, Бельгии, Великобритании, Российской Империи, Швеции, Венгрии, США, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

Открытие выставки - в 17:00, она будет работать до 29 марта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове на Полынковской задержали наркомана
Двое мужчин погибли на пожарах в Тамбовской области
Тамбовчанин украл из кармана приятеля банковскую карту
На Тамбовщине семь спортивных залов сельских школ обретут вторую жизнь
Экс-руководитель тамбовского Госжилнадзора попал под следствие
Сотрудницу администрации города Тамбова подозревают в получении взятки
У тамбовских спасателей появился гидроцикл
В Тамбовской области при столкновении иномарки с отечественным авто пострадала женщина
В Тамбове отложили установку светофора на перекрестке в районе старого автовокзала
Тамбвовчанин отправится в колонию за интимные переписки со школьницами
Мичуринская спортсменка установила новый рекорд Тамбовской области по легкой атлетике
Тамбовское такси нарушило «Закон о рекламе»
Тамбовские автоинспекторы устроят облаву на пьяных водителей
Сбербанк запустил сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов
В Тамбове затягивается запуск общественного транспорта на улицу Запрудную
В Тамбове 15 студенток претендуют на звание «Мисс ТГТУ-2019»
Тамбовчане просят сделать пешеходный переход за «Семейным Магнитом»
На Тамбовщине уволят чиновницу, которую на должность назначил муж — глава Никифоровского района
На борьбу со снегопадом в Тамбове направили свыше 90 единиц спецтехники
Пострадавшим от коммунальной аварии тамбовчанам дали воду
В некоторых школах Тамбова отменили уроки
Тамбовская ЦРБ приобрела аппарат УЗИ более чем за 2,6 млн рублей
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
На портале госуслуг Тамбовской области открывается запись детей в первый класс
Два человека погибли и один пострадал в страшной аварии на тамбовской трассе