Сотрудницу администрации города Тамбова подозревают в получении взятки

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-25T10:10:33+03:00

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В Тамбове сотрудница городской администрации задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ «Получение взятки». По информации ТАСС, задержанной является председатель комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг Оксана Ларкина. Сейчас чиновница находится в изоляторе временного содержания.

Установлено,что осенью 2018 года года женщина получила от представителя коммерческой структуры взятку в размере 35 тысяч рублей за представление наиболее благоприятных условий для осуществления торговли при проведении публичных мероприятий.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление иных аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемой, рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области

Фото: Вести-Тамбов