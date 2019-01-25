2019-01-25T09:42:57+03:00
Общество

У тамбовских спасателей появился гидроцикл

Он призван помочь в надзоре за поведением людей в водоемах
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: ГУ МЧС по Тамбовской областиФото: ГУ МЧС по Тамбовской области
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Новая техника поступила в Главное управление МЧС России по Тамбовской области. Это гидроцикл "BRP SEA-DOO SPARK 3UP" - для укомплектования подразделения, обеспечивающего безопасность людей на водных объектах.

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

- Динамичный гидроцикл в сезон навигации будет спущен на воду с целью патрулирования акваторий региона. Это позволит значительно повысить эффективность исполнения государственной функции по надзору за маломерными судами, - сообщает областное МЧС.

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