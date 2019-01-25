2019-01-25T09:25:43+03:00
Происшествия

В Тамбовской области при столкновении иномарки с отечественным авто пострадала женщина

К врачам в больницу она обратилась сама
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла в городе РассказовоАвария произошла в городе РассказовоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 24 января в 14:15 на улице Воронежской около дома №72 города Рассказово. Иномарка «Хендай Элантра», за рулем которой находился 42-летний мужчина, столкнулся с отечественным автомобилем «Лада Гранта», под управлением 34-летнего водителя.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии 28-летняя пассажирка «Гранты» получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.

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