В Тамбовской области при столкновении иномарки с отечественным авто пострадала женщина
К врачам в больницу она обратилась сама
Авария произошла в городе РассказовоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 24 января в 14:15 на улице Воронежской около дома №72 города Рассказово. Иномарка «Хендай Элантра», за рулем которой находился 42-летний мужчина, столкнулся с отечественным автомобилем «Лада Гранта», под управлением 34-летнего водителя.
Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии 28-летняя пассажирка «Гранты» получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.