2019-01-24T17:43:25+03:00
Общество

В Тамбове отложили установку светофора на перекрестке в районе старого автовокзала

К работам планируют приступить с наступлением тепла
Ксения АЛЕШИНА
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Светофор на пересечении улиц Мичуринской, 3-я Линия и Рязанской должны были установить еще в прошлом году. Из-за того, что в этом районе построили торговый центр, перекресток стал местом притяжения большого потока машин и пешеходов. Обеспокоенные высокой аварийностью местные жители обратились за помощью к депутатам.

Напомним, что владелец ТЦ пообещал приобрести светофор за свой счет. Правда, установить его пока не могут. Это станет возможным только после разработки общей схемы организации дорожного движения в данном районе.

- Дело в том, что там строится еще один ТЦ и новое здание автовокзала. В связи с растущей загрузкой участка необходимо обеспечить безопасность дорожного движения: обустроить выезды с парковок, в том числе общественного транспорта, предусмотреть безопасные маршруты для пешеходов. Ожидается, что схема будет разработана в ближайшие два месяца, а к работам приступят с наступлением тепла, - сообщает пресс-служба Тамбовской областной Думы.

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