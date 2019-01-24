Тамбвовчанин отправится в колонию за интимные переписки со школьницами

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-24T17:21:35+03:00

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В Тамбовской области суд признал 29-летнего мужчину виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек (ст. 135 УК РФ). Установлено, что в 2017 году он познакомился в соцсети со школьницами 13 и 15 лет. В переписках с ними он вел разговоры на интимные темы, просил их прислать ему откровенные фото, приглашал к себе домой и предлагал вступить с ним в половую связь.

После непродолжительной переписки девочки его заблокировали. Помимо них осужденный пытался знакомиться и с другими школьницами. Правда, они не стали разговаривать с мужчиной и внесли его в «черный список».

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На момент вынесения приговора он уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ.