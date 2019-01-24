2019-01-24T17:02:21+03:00
Спорт

Мичуринская спортсменка установила новый рекорд Тамбовской области по легкой атлетике

Любовь Павленко вернулась из Санкт-Петербурга с двумя золотыми медалями
Ксения АЛЕШИНА
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Любовь Павленко победила на первенстве Санкт-ПетербургаЛюбовь Павленко победила на первенстве Санкт-ПетербургаФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Санкт-Петербурге с 19 по 20 января проходило первенство по легкой атлетике, участие в котором приняла мичуринская спортсменка. Любовь Павленко завоевала два «золота» и установила новый рекорд Тамбовской области.

Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, Любовь пробежала дистанцию в 1500 метров за 4:23:49. Девушка показала лучший результат и на дистанции в 3000 метров. Любовь преодолела ее первой с результатом 9:38:66.

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