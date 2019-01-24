2019-01-24T16:38:36+03:00
Общество

Тамбовское такси нарушило «Закон о рекламе»

УФАС признал размещенную на автомобилях информацию недостоверной
Ксения АЛЕШИНА
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Специалисты Тамбовского УФАС установили, что на автомобилях марки RENAULT LOGAN, принадлежащих тамбовской сети службы такси «Арбат», был размещен следующий текст: «Лучшие водители выбирают 703-703». При этом никаких доказательств, подтверждающих данное утверждение, рекламодатель не предоставил.

Подобная реклама создает впечатление, что продавец, указавший сравнительную характеристику, путем употребления слова «лучший» и является «первым», обладает более высокими достоинствами и преимуществами по отношению к другим продавцам.

- Таким образом, указанная реклама является недостоверной, нарушающей требования пункта 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе. Предпринимателю выдано предписание об устранении выявленного нарушения в двухнедельный срок со дня получения предписания. - комментируют в пресс-службе Тамбовского УФАС. - Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ в отношении виновного лица.

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