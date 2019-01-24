2019-01-24T16:01:12+03:00
Общество

Тамбовские автоинспекторы устроят облаву на пьяных водителей

В области пройдут массовые рейды
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине автоинспекторы проведут массовые проверки водителей на состояние опьянения. По информации регионального УГИБДД, рейды пройдут с 19:00 25 января до трех часов ночи 26 января.

Отметим, что в прошлом году на тамбовских дорогах произошло 154 ДТП с участием водителей, которые сели за руль пьяными. В авариях погибли 48 человек и еще 196 получили ранения различной степени тяжести.

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