В Тамбове затягивается запуск общественного транспорта на улицу Запрудную

СЕГОДНЯ 15:03 2019-01-24T15:03:31+03:00

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Жители улицы Запрудной на севере Тамбова продолжают оставаться без общественного транспорта. Стало известно, что решение данного вопроса затягивается на неопредленное время из-за сложившихся трудностей с передачей дороги в собственность муниципалитету. Напомним, что людям приходится идти до ближайшей остановки более полутора километров.

- Организация, строившая дорогу, должна передать ее в собственность Тамбовской области, а затем дорогу передадут Тамбову. Но по разным причинам, связанным с оформлением документов, эта процедура затягивается, - пояснили в пресс-службе Тамбовской областной Думы.

Ранее сообщалось, что ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» готово включить освещение на улице, однако за электричество на данном участке организация платить не будет, поскольку дорога не принадлежит городу и надзорные органы расценят это как нецелевое расходование средств.