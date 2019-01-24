В Тамбове 15 студенток претендуют на звание «Мисс ТГТУ-2019»

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-24T14:06:37+03:00

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В Тамбовском государственном техническом университете 23 января состоялся кастинг конкурса красоты и грации «Мисс ТГТУ-2019». Всего было отобрано 15 девушек, которые представляют различные институты и факультеты. Среди них — спортсменки и активистки. После кастинга для претенденток на корону прошло первое занятие по обучению модельной походке. Его проводила «Мисс ТГТУ-2018» Елизавета Семенко.

- Впереди у студенток технического университета много интересного: их ждут репетиции, мастер-классы и фотосессии, промежуточные этапы конкурса и конечно, самое долгожданное событие – финал конкурса, который пройдет в ТГТУ 14 марта. Финал по традиции будет представлять собой театрализованное представление. Участниц ждут несколько конкурсных заданий: дефиле, видео-презентация об их студенческой жизни, дефиле в дизайнерском наряде, дефиле в купальнике и интервью, - прокомментировали в пресс-службе ТГТУ.

По итогам всех этапов победительнице присвоят титул Мисс ТГТУ. Также жюри выберет две вице-мисс и победительниц в различных номинациях. Отметим, что как и в предыдущие годы, главная красавица университета автоматически попадет в финал конкурса «Мисс Тамбовская область».