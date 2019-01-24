Тамбовчане просят сделать пешеходный переход за «Семейным Магнитом»

СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-24T13:18:26+03:00

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Тамбовчанка, проживающая в одном из домов жилого комплекса «Тысяча квартир», расположенным за гипермаркетом «Семейный Магнит» на улице Советской, считает, что через дорогу, разделяющую жилые дома и магазин, необходимо оборудовать пешеходный переход. Такое предложение она высказала на приеме у депутата Тамбовской областной Думы Юрия Кузьменко.

- Между магазином и домами интенсивное движение автомобилей: там ездят жители близлежащих домов, некоторые тамбовчане сокращают путь, объезжая кольцо Комсомольской площади, также там проезжают грузовые автомобили, доставляющие товары в гипермаркет. По аналогичным причинам в этом месте много пешеходов, чья безопасность не обеспечена в полной мере, - пояснила девушка.

Как рассказали в областной Думе, прошлым летом на указанном месте по инициативе регионального управления ГИБДД проводилось рабочее совещание. Однако здесь все не так просто. Требующий пешеходного перехода участок принадлежит торговой сети. Поэтому тамбовским службам нужно направить соответствующий запрос в Центр организации дорожного движения. Отмечается, что до настоящего времени никаких запросов туда не поступало.

По словам тамбовчанки, местное руководство гипермаркета отсылает жителей в главный офис «Магнита», который находится в Краснодарском крае. Местные жители направляли туда несколько заявлений, но ответа никакого не последовало.

- Юрий Кузьменко во время приема позвонил в управление ГИБДД, Центр организации дорожного движения, связался с руководством гипермаркета в Тамбовской области. Также он обратится с депутатским запросом к руководству торговой сети в Краснодарском крае в связи с тем, что безопасность жителей на их территории в Тамбове не обеспечена. Народный избранник пообещал добиться решения проблемы, - сообщили в пресс-службе Тамбовской областной Думы.