На Тамбовщине уволят чиновницу, которую на должность назначил муж — глава Никифоровского района

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-24T13:03:29+03:00

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Прокуратура Никифоровского района потребовала от главы местной администрации Александра Щербакова, уволить с поста начальника отдела свою супругу Татьяну Щербакову. Женщина курирует направление организационной, кадровой работы, а также осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления и общественностью.

Кстати, именно благодаря общественности в скором времени своего поста может лишиться и сам Александр Щербаков. Жители потеряли к нему доверие после «мусорного» скандала, который разразился в районе. Здесь планировали построить огромный полигон, куда стекались бы отходы практически со всей области. Это, по мнению людей, стало возможно с согласия пока еще действующего главы района.

В итоге в ситуацию вмешался глава региона Александр Никитин. Он пообещал, что полигон на территории Никифоровского района эксплуатироваться не будет, а в будущем его рекультивируют. Также на встрече с представителями инициативной группы никифоровцев губернатор сообщил, что Александр Щербаков написал заявление об освобождении его от должности. Рассмотреть его местный Райсовет должен 31 января.

А пока руководитель находится на своем посту прокуратура указала на нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности администрации Никифоровского района.

- Согласно нормам, закрепленным ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.

В представлении, внесенном в адрес главы администрации района, прокуратура требует рассмотреть вопрос о прекращении трудовых отношений с начальником отдела организационной, кадровой работы, взаимодействия с органами местного самоуправления и общественностью администрации района. Сейчас акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.