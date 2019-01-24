На борьбу со снегопадом в Тамбове направили свыше 90 единиц спецтехники

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-24T12:25:55+03:00

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В Тамбове в ночь на 24 января начался снегопад, который идет до сих пор. По информации МБУ «Спецдорсервис», дорожники вывезли на полигон более 1 500 кубометров снега. Устранять последствия стихии утром на улицы областного центра вышли более 90 единиц спецхтехники и 177 рабочих. В первую очередь расчищались основные магистрали города, мосты, путепроводы и маршруты пассажирского транспорта, а уже затем второстепенные улицы.

- Также производилась расчистка от снега тротуаров с помощью плужно-щеточных тракторов. Рабочие были задействованы на уборке остановочных пунктов, пешеходных переходов и тротуаров в местах недоступных для техники, - сообщили в «Спецдорсервисе».