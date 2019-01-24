Пострадавшим от коммунальной аварии тамбовчанам дали воду

СЕГОДНЯ 12:03 2019-01-24T12:03:20+03:00

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В микрорайоне Кочетовка города Мичуринска, где накануне произошла серьезная авария на магистральном водоводе, возобновили подачу холодной воды. В результате ЧП без холодного водоснабжения остались 17,5 тысяч жителей.

Напомним, 23 января в микрорайоне лопнула водопроводная труба, которая пролегала на глубине 7 метров. Чтобы добраться до нее рабочим пришлось выкопать огромную яму и постоянно откачивать воду. Кроме того, прежде чем начать земляные работы, им пришлось решить вопрос с гаражом, расположенном прямо над магистральным водоводом. В ходе работ выяснилось, что из-за движения грунта труба диаметром 30 сантиметров лопнула пополам, поврежденный участок необходимо менять. Новый водовод уже доставлен в наукоград, недостающие к коммуникации элементы оперативно изготовили на одном из предприятий в Мичуринске.

По информации управления городского хозяйства, 24-25 января будут производиться сварочные работы по сооружению конструкции, которую установят взамен лопнувшего участка трубопровода. После всех подготовительных работ, ориентировочно 29 января, начнется замена водовода. Процесс установки готовой конструкции займет не более трех часов. До начала основных работ по замене водовода приняты меры временного характера - на магистральном водоводе установлен ремонтный хомут, который обеспечил поступление ресурса в дома кочетовцев.

- На данный момент давление в системе водоснабжения нормальное, станция обезжелезивания работает в штатном режиме. За счет своевременного подвоза воды все 7 модульных котельных продолжают функционировать без сбоев, - говорит глава города Мичуринска Максим Харников.

В понедельник 28 января жителям Кочетовки рекомендуют набрать воду для дневного использования. До вторника подача ресурса будет подаваться в обычном режиме.