В некоторых школах Тамбова отменили уроки

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-24T11:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным комитета образования Тамбова, по состоянию на 23 января - 8,8% школьников не посещали занятия по причине заболеваний простудой и гриппом. Всего же по тем или иным причинам на занятиях отсутствовали 13,1% учащихся.

С целью предотвращения распространения инфекций, постановлением главы регионального управления Роспотребнадзора было рекомендовано приостановить учебный процесс в школах областного центра на 10 дней.

- Учебная деятельность приостановлена в 35 отдельных классах школ города. Только в I корпусе гимназии №12, расположенном на улице Сергеева-Ценского, полностью приостановлен учебный процесс гимназистов старшей ступени обучения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

По информации областного Роспотребнадзора, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями на Тамбовщине за минувшую неделю не превышала пороговых значений. За медицинской помощью в Тамбове обратились 1 тысяча 690 человек с проявлениями ОРВИ, из них: 949 человек - взрослые, 559 - дети в возрасте от 0 до 2 лет, 685 - дети от 3 до 6 лет, 497 - дети от 7 до 14 лет. С начала года зарегистрировано 7 случаев гриппа (3 взрослых и 4 детей).