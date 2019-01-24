Тамбовская ЦРБ приобрела аппарат УЗИ более чем за 2,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:01 2019-01-24T11:01:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской центральной районной больнице появился новый аппарат ультразвуковой диагностики, стоимостью свыше 2,6 млн рублей. Оборудование куплено на средства, выделенные из резервного фонда правительства РФ в рамках реализации мероприятий по развитию материально-технической базы детских медучреждений, предусмотренных государственной региональной программой «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2013-2020 годы».

УЗИ аппарат оснащен тремя датчиками, что позволяет осматривать у детей брюшную полость, почки, мочевой пузырь, предстательную, щитовидную и молочную железы, а также суставы и сердце.

- В настоящее время Тамбовская ЦРБ имеет 5 аппаратов ультразвуковой диагностики, из которых 3 - в поликлинике и 2 в стационаре. Наличие современного оборудования позволит улучшить качество обследования детей, - сообщили в управлении здравоохранения Тамбовской области.