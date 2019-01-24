2019-01-24T10:11:41+03:00
Общество

На портале госуслуг Тамбовской области открывается запись детей в первый класс

Об этом сообщает областное управление образования и науки
Ирина БУРЯКОВА
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С пятницы, 25 января, родители будущих первоклашек Тамбовщины, проживающих на закрепленной территории, смогут подать заявление на запись ребенка в первый класс через региональный портал государственных и муниципальный услуг.

- Кроме заявлений в первый класс, родители могут с помощью функций портала перевести ребенка из школы в школу на любой ступени обучения. Особенно удобна эта услуга тем гражданам, дети которых переходят в образовательные организации других регионов, - сообщает управление образования и науки области. - Обращаем внимание родителей, что все заявления, поданные в систему до 25 января считаются поданными в тестовом режиме и подлежат удалению.

Кстати, в 2018 году электронной услугой «запись детей в общеобразовательные организации» через региональный портал государственных и муниципальных услуг воспользовались 6 тысяч 752 человека.

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