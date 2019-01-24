Два человека погибли и один пострадал в страшной аварии на тамбовской трассе

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-24T09:45:59+03:00

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Страшная авария, в которой погибли два человека, произошла 23 января в 7 часов 30 минут на 161 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района. По данным регионального УГИБДД, 49-летний водитель автомобиля «Дастер» попытался обогнать впереди идущий грузовик и выехал на полосу встречного движения. В этот момент там ехала «ГАЗель», за рулем которой находился 25-летний житель Воронежской области. Его автомобиль был загружен продуктами и пивом, которые он собирался развезти по торговым точкам Тамбова. Произошло лобовое столкновение.

- В результате происшествия оба водителя погибли, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - 48-летняя пассажирка автомобиля «Дастер» с тяжелыми травмами госпитализирована в лечебное учреждение.