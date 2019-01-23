На Тамбовщине произошла крупная коммунальная авария: тысячи людей остались без воды

СЕГОДНЯ 18:27 2019-01-23T18:27:44+03:00

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23 января в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска произошел порыв на магистральном водоводе. Как сообщили в местной администрации, труба диаметром 300 мм на глубине 7 метров лопнула пополам из-за движения грунта. В микрорайоне (в жилых домах и промзоне) приостановили подачу воды. Для скорейшего решения проблемы в помощь ресурсоснабжающей организации ОАО «РЖД» на место аварии направили спецтехнику АО «ТСК».

- В течение всего дня коммунальщики работают на месте аварии. Устранение порыва осложнилось наличием металлического гаража, который стоит прямо над местом, где образовался порыв. С помощью сотрудников полиции эта проблема была решена, - рассказали в пресс-службе наукограда.

Чтобы добраться до водовода службам пришлось разрыть яму семиметровой глубины и на постоянной основе откачивать воду. В процессе работ было обнаружено, что труба треснула пополам. Новый водовод уже везут из областного центра, недостающие к коммуникации элементы оперативно изготавливаются на одном из предприятий в Мичуринске. На данный момент на месте организовано освещение, чтобы продолжать работы по устранению аварии в ночное время. Для того чтобы не допустить отключения тепла, котельные микрорайона регулярно подвозят воду.

Перед коммунальщиками поставили задачу в течение ночи справиться с проблемой и возобновить подачу воды. Решение вопроса находится на контроле главы города, который в течение дня несколько раз побывал на месте аварии, чтобы лично ознакомиться с ходом работ.