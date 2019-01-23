МЧС предупреждает тамбовчан о предстоящей непогоде

СЕГОДНЯ 18:02 2019-01-23T18:02:19+03:00

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Согласно данным ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области», 24 января в Тамбове температура воздуха ночью составит 17 — 22 градусов мороза. Днем столбик термометра опустится до минус 10 градусов. Ночью и днем в городе ожидается снег. На дорогах возможны снежные заносы. Ветер юго - восточный, днем с переходом на северный 9 - 14 м/с. Местами порывы могут достигать 17 м/с.

В регионе в этот день также прогнозируется снег. Днем в отдельных районах осадки будут сильными. Местами поднимется метель, на дорогах также возможны снежные заносы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия звоните в «службу спасения» по телефону «01», с мобильного – «112». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тамбовской области – 8 (4752) 72 99 50.