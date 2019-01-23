2019-01-23T17:46:53+03:00
Общество

«Тамбовские коммунальные системы» объяснили, откуда взялись долги перед городом

Круглую сумму коммунальщикам, в свою очередь, задолжали муниципальные предприятия
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В АО «Тамбовские коммунальные системы» рассказали, откуда у компании взялись многомиллионные долги за аренду муниципального имущества. Напомним, чтобы взыскать их, мэрия обратилась с иском о банкротстве «ТКС» в Арбитражный суд области. Однако, как выяснилось, долги перед коммунальной компанией есть и у городских предприятий.

- Задолженность ТКС перед администрацией города возникла из-за неуплаты муниципальных унитарных предприятий «Тамбовинвестсервис» и «Тамбовтеплосервис» 124 миллионов рублей за поставленный ресурс, - объясняют в АО «Тамбовские коммунальные системы». - В настоящее время прорабатываются различные варианты решения этого вопроса, в том числе и в виде заключения договора цессии (переуступки долга). АО «Тамбовские коммунальные системы» уверено в том, что финансовые вопросы будут урегулированы, и предприятие совместно с администрацией города Тамбова приступит к реализации намеченной инвестиционной программы в рамках концессионного соглашения.

В ТКС заверили, что несмотря на финансовые вопросы, компания остается надежным поставщиком воды в городе Тамбове, проводит мероприятия по ремонту и обслуживанию оборудования и гарантирует жителям качественное оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, а также улучшает свои внутренние процессы и снижает затраты на осуществление своей деятельности.

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