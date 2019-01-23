Тамбовчанам обещают зарплату размером свыше 27 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:55 2019-01-23T17:58:21+03:00

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По данным пресс-службы администрации Тамбовской области, в 2018 году среднемесячная зарплата по региону составила 26 тысяч 300 рублей. По прогнозу управления труда и занятости населения области, в 2019 году она увеличится и составит 27 тысяч 600 рублей.

- По итогам 2018 года прогнозируется выполнение целевых "зарплатных" показателей по всем категориям персонала в соответствии с майскими указами президента РФ. Речь, в первую очередь, идет о бюджетниках: работниках образовательной, медицинской, социальной, научной и культурной сфер, - отметили в ведомстве.