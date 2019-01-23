2019-01-23T17:15:42+03:00
Общество

Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Тамбове получат от 18 до 35 тысяч рублей

15 семьям из 20 - средства уже направили
Ирина БУРЯКОВА
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Жильцам пострадавшего от взрыва газа подъезда в доме №6 по улице Володарского в Тамбове выплачивают материальную помощь. Напомним, ЧП произошло там поздно вечером 6 января в одной из квартир на пятом этаже. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь, но вечером 8 января было обнаружено тление утеплителя и работы по тушению были возобновлены. От ударной волны после хлопка газа в стенах двух квартир образовались трещины.

К счастью, никто не пострадал. Значительных разрушений нет. Но остается актуальным вопрос о компенсации материального ущерба жителям всего подъезда, где произошло ЧП.

- В пострадавшем подъезде расположено 20 квартир. На данный момент областным управлением социальной защиты и семейной политики 15 семьям оказана помощь, размер которой составил от 18 до 35 тысяч рублей (в зависимости от количества членов семьи), - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Собственники еще 5 квартир на данный момент занимаются подготовкой необходимого для получения помощи пакета документов.

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