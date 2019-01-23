2019-01-23T17:05:18+03:00
Общество

У тамбовчан есть возможность бесплатно покататься на коньках

В городе работают 13 ледовых площадок
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовчан приглашают весело провести время на свежем воздухе и бесплатно покататься на коньках. Как сообщает информационное управлении администрации Тамбова, сделать это можно на ледовых площадках во дворах по следующим адресам: Полынковская, д. 65; Рылеева, д. 100; Магистральная, д. 17 (заливка катка в завершающей стадии); Рабочая, д. 34; Базарная, д. 115/59; 1-ый Авиационный проезд, д. 112; Пензенская, д. 62-а (заливка катка в завершающей стадии).

Напомним, что около школ залиты хоккейные коробки. Их адреса: школа №24 (корпус 3) - ул. Мичуринская, д. 129; школа №24 (корпус 1) - ул. Мичуринская, д. 93; школа №24 (корпус 2) - ул. Защитная, д. 1А; школа №22 (корпус 1) - ул. 1-ая Полковая, д.25; школа №31 (корпус 2) - ул. Рылеева, д. 84; школа № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» - мкр. Радужное, ул. Цветочная/Мордасовой, 6/20.

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