Тамбовчанина арестовали на 10 суток за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-23T16:06:16+03:00

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В Тамбовском районе мужчина в течение четырех месяцев не платил алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, в результате чего образовалась задолженность более чем в 30 тысяч рублей. Судебный пристав неоднократно призывал его к совести и напоминал об административной ответственности, однако на отца это никак не подействовало.

- В связи с длительным неисполнением неплательщиком требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем был составлен в отношении данного гражданина протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» за уклонение от уплаты алиментов, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

После рассмотрения протокола мировой судья назначил должнику наказание в виде 10 суток административного ареста. Если и данная мера никак не побудит горе-отца выплатить алименты, то его привлекут к уголовной ответственности.