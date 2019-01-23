В Тамбове несколько дней будут расчищать от снега микрорайон «Московский»
С 25 по 29 января с 8.00 утра до 15.00 будет проводиться расчистка и вывоз снега с улиц микрорайона «Московский» - в границах от улицы Чичерина до улицы Агапкина .Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбова.
Так, 24 января расчищать снег будут по улице Генерала Глазкова;
25 января - по улице Победы;
28 января - по улице Ореховой;
29 января - по улице Северо-Западной.
- Для того, чтобы не создавать помех специализированной технике, просьба к автовладельцам убрать на указанное время свои автомобили с указанных улиц и не парковаться на обочинах до окончания работ, - отмечают в ведомстве. - Это позволит очистить дороги областного центра в наиболее полном объеме и в максимально короткие сроки.
Администрация города призывает тамбовчан отнестись с пониманием к временным неудобствам.