В Тамбове несколько дней будут расчищать от снега микрорайон «Московский»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-23T16:07:16+03:00

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С 25 по 29 января с 8.00 утра до 15.00 будет проводиться расчистка и вывоз снега с улиц микрорайона «Московский» - в границах от улицы Чичерина до улицы Агапкина .Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Так, 24 января расчищать снег будут по улице Генерала Глазкова;

25 января - по улице Победы;

28 января - по улице Ореховой;

29 января - по улице Северо-Западной.

- Для того, чтобы не создавать помех специализированной технике, просьба к автовладельцам убрать на указанное время свои автомобили с указанных улиц и не парковаться на обочинах до окончания работ, - отмечают в ведомстве. - Это позволит очистить дороги областного центра в наиболее полном объеме и в максимально короткие сроки.

Администрация города призывает тамбовчан отнестись с пониманием к временным неудобствам.