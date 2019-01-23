2019-01-23T16:07:16+03:00
Общество

В Тамбове несколько дней будут расчищать от снега микрорайон «Московский»

Автовладельцев просят убрать машины с нижеуказанных улиц
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 25 по 29 января с 8.00 утра до 15.00 будет проводиться расчистка и вывоз снега с улиц микрорайона «Московский» - в границах от улицы Чичерина до улицы Агапкина .Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Так, 24 января расчищать снег будут по улице Генерала Глазкова;

25 января - по улице Победы;

28 января - по улице Ореховой;

29 января - по улице Северо-Западной.

- Для того, чтобы не создавать помех специализированной технике, просьба к автовладельцам убрать на указанное время свои автомобили с указанных улиц и не парковаться на обочинах до окончания работ, - отмечают в ведомстве. - Это позволит очистить дороги областного центра в наиболее полном объеме и в максимально короткие сроки.

Администрация города призывает тамбовчан отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У тамбовчан есть возможность бесплатно покататься на коньках
Тамбовчанина арестовали на 10 суток за неуплату алиментов
В центре Тамбова "Hyundai Solaris" вылетел на тротуар: пострадал водитель
22-летний тамбовчанин избил двух полицейских
Два молодых художника с тяжелой формой ДЦП представили свои картины на выставке в Тамбове
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире
В тамбовском общежитии избили и ограбили постояльца
В Тамбовской области мать четверых детей могут лишить родительских прав
Война в Афганистане унесла жизни 96 тамбовчан: их имена увековечат в граните с черным тюльпаном
На Тамбовщине мужчина угрожал своей знакомой убийством
В Тамбове в тройной аварии пострадала 34-летняя женщина
22 тамбовчанина получат почетные грамоты, а председатель облсуда станет героем труда
В Тамбовской области столкнулись две легковушки: пострадал один из водителей
В Тамбове открыли «горячую линию», куда можно сообщить об опасных сосульках