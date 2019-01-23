2019-01-23T15:16:18+03:00
Происшествия

В центре Тамбова "Hyundai Solaris" вылетел на тротуар: пострадал водитель

Машина врезалась в столб
Ирина БУРЯКОВА
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Сегодня, 23 января, в 11:20 в центре Тамбова произошло дорожно-транспортное происшествие. 23-летний водитель автомобиля "Hyundai Solaris", двигавшийся по улице Советской - со стороны улицы Московской в сторону улицы Октябрьской, не справился с управлением. Машину на пересечении Советской с Октябрьской вынесло на тротуар, где она врезалась в столб.

Как сообщили "Комсомолке" в УГИБДД по Тамбовской области, никто из пешеходов не пострадал. У водителя легковушки, по предварительным данным, сотрясение мозга. Его медики "скорой" осмотрели на месте аварии.

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