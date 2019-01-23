2019-01-23T14:12:39+03:00
Происшествия

22-летний тамбовчанин избил двух полицейских

Ранее он уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителя поселка Калинин Тамбовского района подозревают в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Следователи возбудили уголовное дело в отношении этого 22-летнего гражданина.

- По версии следствия, вечером 18 января сотрудники ГИБДД осуществляли проверку соблюдения правил дорожного движения на участке автодороги «Тамбов-Котовск». В период несения службы полицейские увидели и остановили находившегося в состоянии алкогольного опьянения пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - Молодой человек стал возмущаться и применил в отношении представителей власти физическую силу, ударив одного из них кулаком по лицу, а другого - ногой в область живота.

Кроме того, как выяснилось, чуть ранее правоохранительные органы завели еще одно уголовное дело в отношении этого парня - за совершение аналогичного преступления. Также он привлекался к уголовной ответственности за грабеж и угон автомобиля.

- В настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У тамбовчан есть возможность бесплатно покататься на коньках
Тамбовчанина арестовали на 10 суток за неуплату алиментов
В Тамбове несколько дней будут расчищать от снега микрорайон «Московский»
В центре Тамбова "Hyundai Solaris" вылетел на тротуар: пострадал водитель
Два молодых художника с тяжелой формой ДЦП представили свои картины на выставке в Тамбове
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире
В тамбовском общежитии избили и ограбили постояльца
В Тамбовской области мать четверых детей могут лишить родительских прав
Война в Афганистане унесла жизни 96 тамбовчан: их имена увековечат в граните с черным тюльпаном
На Тамбовщине мужчина угрожал своей знакомой убийством
В Тамбове в тройной аварии пострадала 34-летняя женщина
22 тамбовчанина получат почетные грамоты, а председатель облсуда станет героем труда
В Тамбовской области столкнулись две легковушки: пострадал один из водителей
В Тамбове открыли «горячую линию», куда можно сообщить об опасных сосульках