22-летний тамбовчанин избил двух полицейских

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-23T14:12:39+03:00

Ранее он уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов

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Жителя поселка Калинин Тамбовского района подозревают в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Следователи возбудили уголовное дело в отношении этого 22-летнего гражданина.

- По версии следствия, вечером 18 января сотрудники ГИБДД осуществляли проверку соблюдения правил дорожного движения на участке автодороги «Тамбов-Котовск». В период несения службы полицейские увидели и остановили находившегося в состоянии алкогольного опьянения пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - Молодой человек стал возмущаться и применил в отношении представителей власти физическую силу, ударив одного из них кулаком по лицу, а другого - ногой в область живота.

Кроме того, как выяснилось, чуть ранее правоохранительные органы завели еще одно уголовное дело в отношении этого парня - за совершение аналогичного преступления. Также он привлекался к уголовной ответственности за грабеж и угон автомобиля.

- В настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ведомстве.