Два молодых художника с тяжелой формой ДЦП представили свои картины на выставке в Тамбове

СЕГОДНЯ 13:17 2019-01-23T13:21:19+03:00

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Все, кому интересно изобразительное искусство, в Тамбовской городской библиотеке имени Крупской могут познакомиться с картинами двух молодых художников, страдающих тяжелой формой ДЦП. Сергей Лахонин создает свои картины на компьютере, а 21-летний Александр Стрыгин пишет восковой пастелью, лежа на полу.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

- Очень и очень сложно для меня. Потому что пока я подстрою, думать надо, накидать какие-то цвета, чтобы правильно виделось, чтобы не ошибиться. Поэтому для меня очень тяжело на самом деле, но я стараюсь, - говорит художник Александр Стрыгин.

Яркие краски, жизнерадостные сюжеты и безупречная техника. Удивительно, что эти картины созданы людьми с непростой судьбой. Ведь далеко не каждый здоровый человек в тяжелое время способен найти в себе силы и двигаться дальше. Превозмогая физическую боль, молодые художники делают ярче и свою жизнь, и с удовольствием делятся этим с окружающими. Для Саши Стрыгина, отмечают в пресс-службе городской администрации, это уже вторая выставка в Тамбове, хотя сам он живет в психоневрологическом интернате №2 в Знаменском районе. Саша - сирота.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

- Впечатления очень необычные, потому что эти картины вызывают очень необычные чувства, эмоции. Особенно, узнав, что эти картины нарисованы не обычными людьми, а людьми с ограниченными возможностями, хочется просто плакать. Потому что не каждый человек сможет при руках и ногах нарисовать такие шедевры, а эти люди имеют огромную силу воли, мужество и рисуют такое, справляются. Это картины, которые заставляют задуматься, поверить в себя, поверить в них, и они очень трогают за душу, - говорит ученица школы №24 Анастасия Москвина.

Александр Стрыгин занимается в артстудии при интернате всего год, а написал уже 16 удивительных картин. Саша мечтает побывать в Санкт-Петербурге и на море, говорит, что новые впечатления вдохновляют его. А еще он хочет стать известным художником, чтобы делиться с людьми позитивным взглядом на мир и показать, что в жизни нет границ.

Выставка этих художников в городской библиотеке имени Крупской продлится до 15 февраля. Там же каждый, кто захочет оказать какую-то помощь ребятам, сможет узнать номера их расчетных счетов.