2019-01-23T13:03:43+03:00
Происшествия

В тамбовском общежитии избили и ограбили постояльца

Причастного к разбою мужчину нашли и задержали
Ксения АЛЕШИНА
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В одном из общежитий Тамбова, расположенном на улице Пролетарской, прямо в коридоре неизвестный мужчина избил проживающего там 40-летнего постояльца, а также украл у него сотовый телефон и деньги. Данный инцидент произошел 22 января.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили свидетелей и потерпевшего, а затем с их слов составили приметы подозреваемого. Во время проведения розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с нарядом патрульно-постовой службы установили и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний мужчина без определенного рода занятий, проживающий на улице 1-я Линия областного центра.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 162 УК РФ «Разбой», совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Санкцией статьи это преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Расследование продолжается, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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