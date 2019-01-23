2019-01-23T12:15:36+03:00
Общество

В Тамбовской области мать четверых детей могут лишить родительских прав

Права несовершеннолетних через суд отстаивает прокуратура
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Мичуринска направила в суд исковое заявление о лишении 36-летней жительницы наукограда родительских прав в отношении 4-х малолетних детей. Как показала проверка, женщина не создает нормальные условия для их проживания, злоупотребляет алкоголем и нигде не работает.

Старший ребенок женщины проживает с бывшим мужем женщины, другой - с бабушкой, ее матерью. Самые маленькие — двухлетний и пятимесячные дети раньше проживали с ней, но из-за ненадлежащих бытовых условий их неоднократно помещали в Мичуринскую центральную районную больницу. Сейчас они находятся в организации для детей-сирот. Горе-мать не навещает малышей и не оказывает им материальную поддержку.

- Все это свидетельствует о неисполнении ответчицей родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Выступая в защиту прав несовершеннолетних, прокуратура обратилась в суд о лишении ее родительских прав. Исковое заявление находится в стадии судебного рассмотрения, - прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры Тамбовской области.

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