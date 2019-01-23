2019-01-23T11:20:53+03:00
Происшествия

На Тамбовщине мужчина угрожал своей знакомой убийством

Возбуждено уголовное дело
Ксения АЛЕШИНА
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В селе Сукмановка Жердевского района 22 января в одном из домов 58-летний мужчина поссорился со своей знакомой 41-летней женщиной и, схватив кухонный нож, начал угрожать убийством. Печальных последствий удалось избежать. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний.

- В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного, уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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