В Тамбове в тройной аварии пострадала 34-летняя женщина

СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-23T10:44:02+03:00

После аварии 34-летняя женщина сама обратилась в больницу за помощью Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, участниками которой стали три иномарки, произошла в Тамбове на улице Карла Маркса в районе дома №356 22 января в 7 часов 20 минут. По данным регионального УГИБДД, 41-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» въехал в автомобиль «Фольксваген Поло», который стоял впереди него в потоке других машин.

- После столкновения автомобиль «Фольксваген Поло» по инерции продолжил движение и столкнулся со стоящим впереди автомобилем «Шевроле Клан», которым управлял 25-летний мужчина, - рассказали в УГИБДД по Тамбовской области. - В результате аварии, пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло», 34-летняя женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.